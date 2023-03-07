Самые рентабельные машины с пробегом

Новый 2023 год еще толком не начался, а цены на автомобили снова взлетели до небес. Ну а если в Минпромторге не услышали указаний президента Путина о необходимости регулирования цен в автомобильном сегменте, то продавцов - тем более.
Популярные статьи
- Если делать замену моторного масла под определённым углом и определенным способом, то ресурс двигателя увеличиться как минимум на 100 тысяч км
- Госдума планирует отклонить законопроект о бесплатном проезде детей с 5 до 16 лет
- Постоянно возникает вибрация в движении на трассе при наборе скорости в пределах сотни, а иногда и выше, причем как ни старайся, скорость набирается плохо, машину просто начинает трясти
Свежие комментарии