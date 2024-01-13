Биологи вырастили органоиды мозга из эмбриональной нервной ткани

Ученые вырастили самоорганизующиеся органоиды мозга из эмбриональной нервной ткани. Они позволяют моделировать разные участки мозга и раковые опухоли, а также могут использоваться для тестирования лекарств.
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