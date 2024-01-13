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Биологи вырастили органоиды мозга из эмбриональной нервной ткани

Биологи вырастили органоиды мозга из эмбриональной нервной ткани

Ученые вырастили самоорганизующиеся органоиды мозга из эмбриональной нервной ткани. Они позволяют моделировать разные участки мозга и раковые опухоли, а также могут использоваться для тестирования лекарств.

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