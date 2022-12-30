Деррик Уайт сделал блок-шот Полу Джорджу в ключевой атаке матча

Защитник «Селтикс» Деррик Уайт удачно сыграл в защите в ключевом владении матча с «Клипперс». Уайт подстраховал форварда «кельтов» Джейсона Тейтума и накрыл лидера соперника Пола Джорджа в ключевой атаке матча за 33 секунды до сирены при счете 113:110.
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