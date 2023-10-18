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РИА Новый день

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В Крыму посчитали количество преступлений

В Крыму посчитали количество преступлений

В Крыму за девять месяцев текущего года совершено более 16,3 тыс преступлений. Раскрыто 72%. Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, отмечается снижение числа преступлений в общественных местах (-7,3 %),в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (-10,1 %), а также совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-1,9 %).

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