В Крыму посчитали количество преступлений

В Крыму за девять месяцев текущего года совершено более 16,3 тыс преступлений. Раскрыто 72%. Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, отмечается снижение числа преступлений в общественных местах (-7,3 %),в том числе на улицах, площадях, в парках, скверах (-10,1 %), а также совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-1,9 %).