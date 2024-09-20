Подразделение младшего сержанта Гартока отразило четыре контратаки ВСУ

Группа штурмовиков под командованием младшего сержанта Романа Гартока успешно отбила опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на одном из направлений спецоперации, после чего бойцы смогли отразить несколько контратак противника.
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