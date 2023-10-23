«Известия» узнали о жалобах жителей близлежащих к карьерам городов на взрывные работы

Жители поселка Баранчинский Свердловской области, расположенного рядом с Волковским карьером, где предприятие «Святогор» регулярно проводит взрывные работы, считают, что постоянные детонации стали причиной трещин в их домах.
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