На Кубани многодетная мать попробовала воду с удобрением и попала в реанимацию

В Краснодарском крае врачи спасли местную жительницу с тяжелым отравлением минеральными удобрениями. Она попробовала прикоснуться кончиком языка к жидкости в стакане, в котором была разведена кальциевая селитра.
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