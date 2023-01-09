Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

С 11 по 15 января в немецком Рупольдинге пройдет пятый этап Кубка мира по биатлону-2022/23. Кубок мира по биатлону-2022/23 5-й этап Рупольдинг, Германия Расписание гонок 11 января, среда Индивидуальная гонка, мужчины 16:10 12 января, четверг Индивидуальная гонка, женщины 16:10 13 января, пятница Эстафета, мужчины 16:25 14 января, суббота Эстафета, женщины 16:25 15 января, воскресенье Масс-старт, мужчины 14:30 Масс-старт, женщины 16:45 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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