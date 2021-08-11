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Правоохранители задержали сбежавших из-под стражи в Истре мужчин

Правоохранители задержали сбежавших из-под стражи в Истре мужчин

Информацию об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Полиция нашла и задержала 35-летнего Дениса Грозаву и 34-летнего Ивана Цуркану, которые находились в квартире в Подольске, где скрывались от правоохранительных органов.

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