"Buffers Running Down Quickly": HSBC Warns Next Global Food Shock Brewing Warnings on Wall Street about a confluence of stressors building deep within global agricultural supply chains are growing louder by the week, raising the risk of a food crisis next year.
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