Ростех ответил на разнос Шойгу оборонного завода в Екатеринбурге

Предприятия Ростеха делают все, чтобы поставки техники на фронт шли бесперебойно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе корпорации, комментируя критику министра обороны Сергея Шойгу в адрес Уральского завода транспортного машиностроения (Екатеринбург, входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех»).