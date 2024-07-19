Покупатели по акции от застройщиков за ночь оформили бронь на ₽4,5 млрд

Суммарная стоимость объектов, выставленных на распродажу «Черная пятница рынка недвижимости», составляет ₽63,9 млрд За первую ночь онлайн-распродажи «Черная пятница рынка недвижимости» было забронировано объектов на 4,5 млрд руб.
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