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Покупатели по акции от застройщиков за ночь оформили бронь на ₽4,5 млрд

Покупатели по акции от застройщиков за ночь оформили бронь на ₽4,5 млрд

Суммарная стоимость объектов, выставленных на распродажу «Черная пятница рынка недвижимости», составляет ₽63,9 млрд За первую ночь онлайн-распродажи «Черная пятница рынка недвижимости» было забронировано объектов на 4,5 млрд руб.

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