В Сумской области уничтожили боевиков ВСУ, сбежавших с Курщины

МОСКВА, 1 мая, ФедералПресс. В районе села Храповщина, расположенного северо-восточнее Сум, российские войска нанесли артиллерийский удар по группе боевиков Вооруженных сил Украины, которые сбежали из Курской области.
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