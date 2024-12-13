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"Мы полетели в Москву": Пашинян снова в игре против России. Или передумал?

"Мы полетели в Москву": Пашинян снова в игре против России. Или передумал?

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Москву, о чём и сообщил в своём Telegram-канале. Теперь остался главный вопрос: для чего он летит в Россию после тех громких и провокационных заявлений, что сделал ранее и про нашу страну, и про ОДКБ? Пашинян, и это очевидно, снова в игре против России.

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