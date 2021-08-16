В Тюменской области ужесточили запрет, введенный из-за пандемии

До конца года принимать документы от граждан в центрах занятости будут только дистанционно (архивное фото) Жителям Тюменской области до конца года запрещено лично посещать центры занятости населения в целях недопущения распространения коронавируса.
До конца года принимать документы от граждан в центрах занятости будут только дистанционно (архивное фото) Жителям Тюменской области до конца года запрещено лично посещать центры занятости населения в целях недопущения распространения коронавируса.
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