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В Тюменской области ужесточили запрет, введенный из-за пандемии

В Тюменской области ужесточили запрет, введенный из-за пандемии

До конца года принимать документы от граждан в центрах занятости будут только дистанционно (архивное фото) Жителям Тюменской области до конца года запрещено лично посещать центры занятости населения в целях недопущения распространения коронавируса.

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