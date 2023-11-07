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Экс-разведчик Джонсон: Зеленский отдает ВСУ невыполнимые приказы

Экс-разведчик Джонсон: Зеленский отдает ВСУ невыполнимые приказы

Зеленский вынуждает военных идти в наступление в условиях острой нехватки живой силы и вооружения.Вооружённые силы Украины сильно истощены и не имеют достаточного количества вооружения для наступательных операций.

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