Экономику ФРГ принесли в жертву досрочным выборам

Упадок экономики ФРГ должен был стать главным вопросом парламентских выборов в Германии. Однако системные партии страны до сих пор не могут сформулировать планы борьбы с нарастающим кризисом и предпочитают фокусировать внимание избирателей на украинском конфликте.
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