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Личинки морских губок используют закат для подготовки к превращению

Личинки морских губок используют закат для подготовки к превращению

Новое исследование, опубликованное в сентябре 2026 года, показало, что личинки морских губок — организмов без мозга и нервной системы — способны обнаруживать момент заката и использовать этот световой сигнал для запуска метаморфоза.

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