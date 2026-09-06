Праздники 7 сентября: государственные, профессиональные, религиозные, народные, дни памяти

"Я не могу рисковать своим последним резервом за три тысячи лье от Парижа". Так или примерно так отреагировал Наполеон на ход Бородинской битвы 26 августа (7 сентября) 1812 года.
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