Жертвами аварии с грузовиком в Лосино-Петровском стали женщина и ребенок

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в деревне Улиткино Лосино-Петровского городского округа. От полученных травм на месте скончалась 63-летняя женщина-водитель, управлявшая легковушкой и находившаяся в салоне шестилетняя девочка.
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