Категория "Д": В России начали набирать в боевые отряды негодных к службе

В России стартовал набор в БАРС кандидатов категории годности к военной службе "Д".В Нижегородской области в местный БАРС объявлен набор кандидатов, негодных к военной службе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путь Христа на Го...
- Катастрофа в райо...
- ГТ В Госдуме приняли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым