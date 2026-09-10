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Царьград

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Категория "Д": В России начали набирать в боевые отряды негодных к службе

Категория "Д": В России начали набирать в боевые отряды негодных к службе

В России стартовал набор в БАРС кандидатов категории годности к военной службе "Д".В Нижегородской области в местный БАРС объявлен набор кандидатов, негодных к военной службе.

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