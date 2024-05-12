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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam подтвердили, что Helldivers 2 сняли с продаж в странах без PSN по решению Sony Под...

В Steam подтвердили, что Helldivers 2 сняли с продаж в странах без PSN по решению Sony Под...

В Steam подтвердили, что Helldivers 2 сняли с продаж в странах без PSN по решению SonyПоддержка Steam наконец разъяснила, по чьей инициативе Helldivers 2 была изъята из продаж в регионах, где не поддерживается PlayStation Network.

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