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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Что сказал Президент

Вчера  Верховный, отвечая  на вопрос СМИ, сказал следующее:"Я думаю, что всё, что сейчас происходит в Европе в целом, – это результат системных ошибок так называемого Запада, или, точнее, глобалистов Запада, в области политики, безопасности и экономики.

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