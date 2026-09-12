Что сказал Президент

Вчера Верховный, отвечая на вопрос СМИ, сказал следующее:"Я думаю, что всё, что сейчас происходит в Европе в целом, – это результат системных ошибок так называемого Запада, или, точнее, глобалистов Запада, в области политики, безопасности и экономики.