ЦБ может сохранить ключевую ставку на ближайшем заседании на уровне 21%

Банк России планирует сохранить ключевую ставку на уровне 21% на ближайшем заседании. Об этом в рамках Российского форума финансового рынка заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
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