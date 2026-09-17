Мотоциклист разбился насмерть при столкновении с Bentley в центре Москвы

В Таганском районе Москвы произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Bentley. Об этом сообщил источник 5-tv.
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