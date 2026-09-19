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Пронедра

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Путин призвал страны Запада жить дружно, иначе России придется отвечать

Путин призвал страны Запада жить дружно, иначе России придется отвечать

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с западными странами на основе взаимного учета интересов и предупредил, что Москва будет реагировать на действия, которые считает угрозами своей безопасности.

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