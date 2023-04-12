РИАП "АПРАЛ" МТ

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Пересильд заявила, ей было страшно лететь в космос для съемок «Вызова» и она написала завещание

Пересильд заявила, ей было страшно лететь в космос для съемок «Вызова» и она написала завещание

Актриса Юлия Пересильд, впервые в истории исполнила главную роль в фильме «Вызов», часть сцен которого снималась на орбите Земли, а съемочной площадкой служила МКС, на всякий случай она написала прощальные письма детям и завещание перед стартом.

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