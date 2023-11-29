Холмогорский школьник Захар Коробицын победил на всероссийском конкурсе «Зёленая кисточка»

Финал образовательного конкурса, участие в котором приняли шесть тысяч человек, прошёл недавно в МосквеПобедителями стали ребята из Архангельской области, Хабаровска, Тобольска, Нижнего Тагила и Чеченской республики.
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