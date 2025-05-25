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Будущее участия русских саночников обсудят на конгрессе в Тампере 18 июня

Будущее участия русских саночников обсудят на конгрессе в Тампере 18 июня

Международная федерация санного спорта решит судьбу участия русских спортсменов на конгрессе в финском Тампере 18-19 июня.

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