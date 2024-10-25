Федеральная антимонопольная служба признала необоснованно высокими цены ООО "Газпром газораспределение Самара" на техническое обслуживание оборудования

"Газпром газораспределение Самара" призналось в необоснованном повышении цен на обслуживание газового оборудования после проверки Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской области.
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