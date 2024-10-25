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Федеральная антимонопольная служба признала необоснованно высокими цены ООО "Газпром газораспределение Самара" на техническое обслуживание оборудования

Федеральная антимонопольная служба признала необоснованно высокими цены ООО "Газпром газораспределение Самара" на техническое обслуживание оборудования

"Газпром газораспределение Самара" призналось в необоснованном повышении цен на обслуживание газового оборудования после проверки Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Самарской области.

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