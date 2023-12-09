Зеленский решил скопировать оборонительный план Гитлера

@ Ozge Elif Kizil/Anadolu/Reuters Tекст: Илья Абрамов,Рафаэль Фахрутдинов Владимир Зеленский озвучил планы по строительству гигантской линии укреплений, которые затронут Приазовье, Донбасс, Слобожанщину и ряд других регионов.
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