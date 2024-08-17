Какой сегодня день: 18 августа

Сегодня, 18 августа, отмечаетсяДень Воздушного флота России — профессиональный праздник всех пилотов воздушного флота, авиаторов, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России.
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