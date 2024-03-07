На улице Вучетича ограбили продуктовый магазин

Двоих подозреваемых в грабеже и разбое задержали столичные полицейские, сообщило Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимира Васенина.
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