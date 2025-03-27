Путин поручил расширить действие программы «Доступное арендное жилье» на Арктику

Действие программы «Доступное арендное жилье» расширят на арктические регионы. Такое поручение дал президент России Владимир Путин на VI Международном арктическом форуме в Мурманске, сообщила пресс-служба главы государства.
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