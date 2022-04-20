Роман Широков: «Алип не вызвал восторга»

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков оценил игру Нуралы Алипа. – Не вызвал восторга. Если мы его сравниваем с Прохиным, то Прохин сильнее и он, кроме того, воспитанник «Зенита» – это важно для болельщиков Петербурга.
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