Роман Широков: «Алип не вызвал восторга»

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков оценил игру Нуралы Алипа. – Не вызвал восторга. Если мы его сравниваем с Прохиным, то Прохин сильнее и он, кроме того, воспитанник «Зенита» – это важно для болельщиков Петербурга.