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Гризманн забил 1-й гол в МЛС в дебютном матче за «Орландо»

Форвард Антуан Гризманн забил гол в дебютном матче в МЛС. 35-летний француз, выступавший ранее за « Атлетико » и «Барселону», отличился за « Орландо Сити » в игре с « Сан-Хосе » (4:0).

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