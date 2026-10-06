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Царьград

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Польские лесники пошутили о бобрах, сгрызших предупреждающий знак

Польские лесники пошутили о бобрах, сгрызших предупреждающий знак

Польские бобры сгрызли табличку, предупреждавшую о рисках из-за их деятельности, установленную в лесничестве Łopian.

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