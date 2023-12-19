Верховный суд штата Колорадо вынес запрет на участие Трампа в местных праймериз

Верховный суд американского штата Колорадо вынес вердикт, запрещающий бывшему главе государства Дональду Трампу участвовать в местных выборах претендентов-республиканцев на выдвижение кандидатом на пост президента США.
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