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Станислав Еремин: «Россия заслуживала победы в финальном матче с Латвией»

Чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр Станислав Еремин считает, что мужская сборная России по баскетболу 3х3 заслуживала победы в финале против Латвии (18:21) на Олимпиаде в Токио.

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