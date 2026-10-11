Почему тоннель в США надо рыть именно сейчас

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и наш ключевой переговорщик по украинской проблеме, призвал Илона Маска приступать уже к рытью тоннеля под Беринговым проливом, отделяющим Россию от США (ссылка).
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