Страна и люди
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Страна и люди

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Почему тоннель в США надо рыть именно сейчас

Почему тоннель в США надо рыть именно сейчас

Кирилл Дмитриев, глава РФПИ и наш ключевой переговорщик по украинской проблеме, призвал Илона Маска приступать уже к рытью тоннеля под Беринговым проливом, отделяющим Россию от США (ссылка).

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