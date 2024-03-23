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Ребенок и женщина пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Ребенок и женщина пострадали в результате ракетной атаки ВСУ на Севастополь

Спасательная служба Севастополя сообщила о ракетной атаке со стороны Вооруженных сил Украины, в результате которой была повреждена гражданская инфраструктура, а также пострадал ребенок от осколочного ранения.

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