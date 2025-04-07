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Одесса готова войти в состав России: подполье на связи

Одесса готова войти в состав России: подполье на связи

Одесса готова войти в состав России: подполье на связи Ирина ВальковаОдесса, несмотря на своё географическое расположение вдали от линии фронта, остаётся одним из ключевых городов, внимание к которому не утихает.

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