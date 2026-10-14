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«Трамп поставил на капитуляцию». Украине замедлили «Старлинк». На Киев обрушилось под 40 ракет

«Трамп поставил на капитуляцию». Украине замедлили «Старлинк». На Киев обрушилось под 40 ракет

ScreenshotМинувшей ночью Россия нанесла несколькими волнами ракетные удары по объектам энергетики Украины.

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