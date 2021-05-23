Дешевые метры в Золотых песках. Выгодно ли покупать недвижимость в Болгарии

В Болгарии недорогая недвижимость. Например, в Бургасе большая трехкомнатная квартира в пяти минутах ходьбы от пляжа стоит 7,8 миллиона рублей, а в Золотых песках — 7,8 миллиона (для сравнения: в Сочи аналогичное жилье стоит 15,8 миллиона рублей).