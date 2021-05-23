Спутник

237 240 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...
  • Алексей Табаков
    при чём тут лицемерие и история?Пусть немцы требуют от Италии свою компенсацию,если им,конечно,дадут за всё,что они н...Европейцы начали ...
  • Петр Смирнов
    лицемерие, если плевать на историю, то тогда и плевать про что натворили немцы народам СССР! Или все, или ничего!Европейцы начали ...

Дешевые метры в Золотых песках. Выгодно ли покупать недвижимость в Болгарии

Дешевые метры в Золотых песках. Выгодно ли покупать недвижимость в Болгарии

В Болгарии недорогая недвижимость. Например, в Бургасе большая трехкомнатная квартира в пяти минутах ходьбы от пляжа стоит 7,8 миллиона рублей, а в Золотых песках — 7,8 миллиона (для сравнения: в Сочи аналогичное жилье стоит 15,8 миллиона рублей).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх