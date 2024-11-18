Суд в РФ обязал Тилля Линдеманна выплатить ₽67 млн за отмененный концерт

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России обязал лидера немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна выплатить более 635 тысяч евро (более 67 миллионов рублей) за отмененный в Твери концерт.
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