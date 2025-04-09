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Доктор Мясников признался, что каждый день пьет алкоголь и любит «Доширак»

Доктор Мясников признался, что каждый день пьет алкоголь и любит «Доширак»

Врач Александр Мясников признался, что каждый день на протяжении 50 лет пьет по малой дозе алкоголя. Самым любимым блюдом телеведущего оказалась лапша быстрого приготовления «Доширак», сообщил портал «Страсти».

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