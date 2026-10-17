Певец попытался урезонить нарушителей и предложил покинуть зал, однако женщины отказались. По словам очевидцев, когда одна из них поняла, что её приглашают на сцену не для совместного выступления, она устроила истерику.
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