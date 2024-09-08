Боксер Калинин поддержал Кузьмина в предстоящем поединке с Севейджем

Боец смешанных единоборств Сергей Калинин по прозвищу Кратос сказал в беседе с «Известиями» в воскресенье, 8 сентября, что поддерживает российского боксера Сергея Кузьмина в предстоящем поединке против американца ДеАндре Севейджа в рамках турнира по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ».