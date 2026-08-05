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ТАСС

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Эксперт Киселев рассказал о последствиях смены главкомов в ВСУ

Эксперт Киселев рассказал о последствиях смены главкомов в ВСУ

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Смена главкомов, командующих Вооруженных сил Украины (ВСУ), приводит к потере управления войсками, чаще всего по этой причине украинская армия и теряет контроль над важными и крупными населенными пунктами.

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