Эксперт Киселев рассказал о последствиях смены главкомов в ВСУ

ЛУГАНСК, 5 августа. /ТАСС/. Смена главкомов, командующих Вооруженных сил Украины (ВСУ), приводит к потере управления войсками, чаще всего по этой причине украинская армия и теряет контроль над важными и крупными населенными пунктами.
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