У Гоши Куценко за плечами около полутора сотен ролей в кино. Сейчас в его работе — новогодняя комедия «Ночной гость»: актёр играет одну из главных ролей, продюсирует картину вместе со Светланой Бондарчук и записал для неё песню в дуэте с Татьяной Булановой.
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