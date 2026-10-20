У Гоши Куценко за плечами около полутора сотен ролей в кино. Сейчас в его работе — новогодняя комедия «Ночной гость»: актёр играет одну из главных ролей, продюсирует картину вместе со Светланой Бондарчук и записал для неё песню в дуэте с Татьяной Булановой.